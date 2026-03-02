DAX24.257 +0,2%Est505.882 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1611 -0,2%Öl83,62 +1,3%Gold5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesbank: Wert der deutschen Goldreserven steigt auf 395 Milliarden Euro

05.03.26 12:18 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Goldreserven haben im vergangene Jahr wegen des Preisanstiegs für das Edelmetall deutlich an Wert gewonnen. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht bezifferte die Bundesbank den Wert aller Goldbestände per Ende 2025 auf 395,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei etwas mehr als 270 Milliarden Euro gelegen.

Wer­bung

Die deutschen Goldreserven profitierten von einem starken Anstieg des Goldpreises auf dem Weltmarkt. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Anfang 2025 zu etwa 2.600 Dollar gehandelt. Zum Jahresende war die Notierung bis auf etwa 4.300 Dollar gestiegen.

Wie die Bundesbank weiter mitteilte, hat sich der Goldbestand im vergangenen Jahr um 1,26 Tonnen verringert. Diese Menge wurde für die Prägung von Goldmünzen genutzt. Der größte Teil der deutschen Goldreserven wird in Frankfurt gelagert, mit unverändert 1.710 Tonnen.

Auch die deutschen Goldbestände, die in New York lagern, haben sich mit 1,236 Tonnen nicht verändert. Dagegen sind die Bestände, die in London gelagert werden, um etwa eine Tonne auf 404 Tonnen gesunken./jkr/jsl/mis