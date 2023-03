Bundesbankchef Nagel: EZB ist mit Zinsanhebungen noch nicht am Ende

LONDON (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von Bundesbankpräsident Joachim Nagel noch nicht am Ende ihres Zinsanhebungskurses angelangt. Es liege noch ein Stück Weg vor der Notenbank, sagte Nagel in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der britischen Wirtschaftszeitung "Financial Times". Zugleich räumte Nagel ein, dass sich die Zinsen dem restriktiven Bereich näherten. Darunter verstehen Ökonomen ein Niveau, ab dem die Zinsen die wirtschaftliche Aktivität bremsen.

Nagel unterstrich, dass die EZB Rufen nach baldigen Zinssenkungen widerstehen müsse, wenn der Zinsgipfel erst einmal erreicht sei. Ansonsten drohe die hohe Teuerung wieder aufzuflammen. "Unser Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei", sagte der Bundesbankchef, der im geldpolitischen Rat der EZB sitzt.

Die EZB hatte ihre Leitzinsen in der vergangenen Woche erneut deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Für den weiteren Kurs gab sie sich angesichts der jüngsten Bankturbulenzen aber offener als bisher./bgf/mis