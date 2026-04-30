DAX24.292 +1,4%Est505.882 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -0,1%Nas24.892 +0,9%Bitcoin65.860 +1,2%Euro1,1744 +0,1%Öl111,5 -2,2%Gold4.568 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Webinar mit den TradingBrothers: Stargate AI & der neue Infrastruktur-Boom - So nutzt du die zweite KI-Welle für dein Portfolio Webinar mit den TradingBrothers: Stargate AI & der neue Infrastruktur-Boom - So nutzt du die zweite KI-Welle für dein Portfolio
Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesbankpräsident fordert EZB-Zinserhöhung im Juni

01.05.26 10:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich für eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni ausgesprochen. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Lage weniger günstig als im vorherigen Basisszenario", wird Nagel am Freitag in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Es sei daher umso angemessener für den EZB-Rat, im Juni zu reagieren, falls sich die Aussichten nicht deutlich verbessern.

Die Äußerungen von Nagel, der auch Ratsmitglied der EZB ist, erfolgten einen Tag, nachdem die Notenbank die Leitzinsen unverändert gelassen hatte. Der für die Finanzmärkte wichtige Einlagensatz liegt damit weiter bei 2,0 Prozent.

Bereits in der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Tür für eine Zinserhöhung im Juni offen gehalten. Wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit einem starken Anstieg der Energiepreise und einer deutlich erhöhten Inflation bestehe eine "solche Unsicherheit", dass wir die Frage einer Zinserhöhung "auf unserer nächsten geldpolitischen Sitzung erneut prüfen müssen", hatte Lagarde gesagt.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider, dass die EZB die Zinsen bei der nächsten Zinssitzung im Juni voraussichtlich anheben werde, sofern es keine positiven Entwicklungen bei den Energiepreisen und im Konflikt mit dem Iran gebe. Und Bundesbankchef Nagel wird weiter zitiert: "Wir sind uns der Risiken für die Preisstabilität bewusst und jederzeit bereit zu handeln."/jkr/men