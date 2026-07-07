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Bundesbeauftragter Streeck gibt Zahl der Drogentoten bekannt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck gibt an diesem Dienstag in Berlin die Zahl der Drogentoten in Deutschland im vergangenen Jahr bekannt. Im Jahr davor - also 2024 - waren 2.137 Menschen in Deutschland an ihrem Drogenkonsum gestorben.

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Die Vorstellung der neuen Daten findet in einer Praxis in Berlin statt, in der Schwerstabhängige mit dem Opioid Diamorphin behandelt werden. Neben Streeck und dem Substitutionsarzt sollen auch Klientinnen und Klienten aus seiner Praxis zu Wort kommen.

Vergangenes Jahr hatte Streeck einen sprunghaften Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit synthetischen Opioiden beklagt und schnellere und konsequentere Reaktionen "auf neue, immer gefährlichere Drogen" gefordert./bw/DP/jha

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