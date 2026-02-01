DAX25.150 -0,4%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.794 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,21 +0,7%Gold5.193 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage

23.02.26 14:46 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschlands wichtigsten Bundesbehörden melden sich überdurchschnittlich häufig krank. Sie kamen im Jahr 2024 auf 15,2 Krankheitstage pro Mitarbeiter, wie aus einer Übersicht des Bundesinnenministeriums hervorgeht. Der bundesweite Schnitt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lag in dem Jahr bei 14,8 Tagen. Zuvor hatte der Pro-Newsletter Gesundheit des Nachrichtenmagazins Politico darüber berichtet.

Wer­bung

Die häufigsten Fehltage gab es demnach mit 25,2 im Bundesrat als Vertretung der Länder, gefolgt vom Bundestag mit 22,3 Tagen und dem Bundesfamilienministerium mit 21,5 Tagen. Die mit Abstand am wenigsten Krankheitstage verzeichnete das Bundesumweltministerium mit 7,4./hrz/DP/mis