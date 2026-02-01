Bundesbehörden melden besonders viele Krankheitstage

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschlands wichtigsten Bundesbehörden melden sich überdurchschnittlich häufig krank. Sie kamen im Jahr 2024 auf 15,2 Krankheitstage pro Mitarbeiter, wie aus einer Übersicht des Bundesinnenministeriums hervorgeht. Der bundesweite Schnitt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern lag in dem Jahr bei 14,8 Tagen. Zuvor hatte der Pro-Newsletter Gesundheit des Nachrichtenmagazins Politico darüber berichtet.

Die häufigsten Fehltage gab es demnach mit 25,2 im Bundesrat als Vertretung der Länder, gefolgt vom Bundestag mit 22,3 Tagen und dem Bundesfamilienministerium mit 21,5 Tagen. Die mit Abstand am wenigsten Krankheitstage verzeichnete das Bundesumweltministerium mit 7,4./hrz/DP/mis