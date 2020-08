Bundesbildungsministerin Karliczek: Hohe Herausforderungen für Schuljahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht in dem neuen Schuljahr unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung für alle Beteiligten. Diese seien so hoch, wie es das in den Schulen "vielleicht noch nie" gab. Karliczek mahnte, "dass in der Schule Mund- und Nasenbedeckungen getragen werden sollten, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können".

"Jetzt wünschen sich verständlicherweise viele die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die persönliche Begegnung ist für den Lernerfolg unstreitig von besonderer Bedeutung. Gerade benachteiligte Schülerinnen und Schüler haben unter den Schulschließungen besonders gelitten. Denn sie erreichen wir mit digitalen Lernformaten noch nicht gut genug", sagte die Ministerin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Deshalb auch hätten Bund und Länder in großer Einigkeit ein 500-Millionen-Sofortprogramm vereinbart, "damit sich benachteiligte Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Laptops bei ihren Schulen ausleihen können". Zwar sei es beim digitalen Lehren und Lernen vorangegangen, auch wenn alle Ziele noch nicht erreicht seien: "Die Krise hat uns aber auch die Chancen digitaler Lernformate gezeigt."

