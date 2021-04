Bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer für Unternehmen kommt

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die Einrichtung eines neuen Registers über Unternehmensbasisdaten beschlossen. Damit verbunden ist auch eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer für Unternehmen. Künftig soll die - bisher schon existierende - Wirtschafts-Identifikationsnummer nach der Abgabenordnung von allen Verwaltungen zentral genutzt werden können, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

Das Basisregister soll künftig sowohl wirtschaftlich aktive natürliche als auch juristische Personen und Personenvereinigungen erfassen. Ziel ist es, die Unternehmen von unnötigen Berichtspflichten zu entlasten, indem Mehrfachmeldungen der Stammdaten an unterschiedliche Register künftig vermieden werden.

Der Schritt soll auch helfen, das Chaos in der deutschen Ämterlandschaft zu ordnen: So gibt es bislang rund 120 einzelne Register mit Unternehmensbezug, die teils noch in Papierform bei verschiedenen Behörden oder Registergerichten geführt werden. Insgesamt soll die Verwaltung so schneller, digitaler und moderner werden.

