Bundesfamilienministerium unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat den Menschen, die wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine fliehen, ihre Unterstützung zugesagt. "Die Bundesregierung und auch mein Ministerium setzen alles daran, so unbürokratisch und schnell wie möglich zu helfen. Der Aggression und der Zerstörung, den Schmerzen und dem Leid setzen wir Mitgefühl, Solidarität und praktische Hilfe entgegen", schrieb Spiegel am Freitag in einer Mitteilung zur Lage in der Ukraine.

Das Ministerium unterstütze die Geflüchteten etwa mit Hilfstelefonen für Schwangere oder Frauen mit Gewalterfahrungen. Ein Patenprogramm solle im Alltag helfen, zum Beispiel bei Behördengängen. In einem weiteren Programm sollen Flüchtlinge Hilfe beim Berufseinstieg bekommen. Weitere Maßnahmen zur Unterstützung der ankommenden Menschen sind nach Ministeriumsangaben geplant.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon mehr als 1,25 Millionen Menschen geflohen. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt mehr als 18 000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Da an den EU-Binnengrenzen keine Grenzkontrollen stattfinden, könnte die Zahl aber wesentlich höher sein./vrb/DP/eas