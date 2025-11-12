DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,92 -0,4%Gold4.104 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Bundesfinanzhof verhandelt Klagen gegen Grundsteuer-Reform

12.11.25 05:49 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vier Jahre nach Verabschiedung der Grundsteuer-Reform verhandelt das höchste deutsche Finanzgericht die ersten drei Klagen gegen die bei vielen Immobilieneigentümern unpopuläre Neuregelung. In den drei Verfahren aus Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen geht es um die Frage, ob die pauschale Ertragsbewertung von Eigentumswohnungen nach dem neuen Berechnungsverfahren zu hoch angesetzt ist. Am Bundesfinanzhof in München muss der II. Senat entscheiden. Urteile sind nicht angekündigt.

Wer­bung

Grundsteuer trifft alle

Das Grundsteuer-Gesetz betrifft quasi die gesamte Bevölkerung, da Vermieter die Kosten üblicherweise auf ihre Mieter umlegen. Bei den drei mündlichen Verhandlungen geht es um das sogenannte "Bundesmodell", das in elf Bundesländern gilt. Dabei sind für die Berechnung der Bodenrichtwert und die Nettokaltmiete maßgeblich. Außerdem fließen unter anderem Größe und Art des Grundstücks ein sowie das Alter des Gebäudes. Strittig ist unter anderem, dass die Finanzämter für die Mieteinnahmen pauschale Werte ansetzen können, die zum Teil höher ausfallen als die tatsächlichen Mieten. Scharf kritisiert wird die Reform daher vom Eigentümerverband Haus und Grund und vom Bund der Steuerzahler./cho/DP/jha