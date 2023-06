Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei Branchenkonferenz in Rostock

ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird am Mittwochnachmittag zur Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock erwartet. Dort wird er vor rund 600 Teilnehmern einen Vortrag halten, bevor er am Abend ins Südstadt-Klinikum fährt, um mit Beschäftigten über die geplante Krankenhausreform zu sprechen. Bei den anstehenden Veränderungen geht es vor allem auch um die Zukunft kleinerer und kommunaler medizinischer Einrichtungen.

Die 18. Branchenkonferenz steht unter dem Motto "#Gesundheit2023: Innovation und Zusammenarbeit für eine nachhaltige Zukunft" und wird am Vormittag (10.00 Uhr) von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet. Partnerland ist in diesem Jahr Irland, das mit einem Volumen von über 12,7 Milliarden Euro zu den größten Exporteuren von Medizinprodukten in der EU zählt./hr/DP/zb