Bundesinnenministerium will zu Umwandlungsverbot weiter reden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)-Nach Kritik aus der SPD hält das Bundesinnenministerium es offen, ob das ursprünglich geplante Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen doch wieder in das geplante Baugesetz hineingenommen wird. Das Ministerium hatte diesen Aspekt nach Kritik aus den Ländern aus dem Gesetzesentwurf genommen, der sich noch der regierungsinternen Abstimmung befindet.

Dieser Punkt sei in den Ländern derzeit umstritten, erklärte Steve Alter, Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

"Vor diesem Hintergrund, um die Ressortabstimmung an dieser Stelle nicht weiter aufzuhalten, ist der Entwurf zunächst einmal von dieser Regelung erleichtert worden, was aber nicht bedeutet, dass der Bundesinnenminister dieses Ziel aus den Augen verliert oder ad acta legt", so Alter. "Es finden derzeit Gespräche statt, innerhalb der Bundesregierung und auch anderweitige Gespräche. Wir werden sehen, in welcher Fassung der Gesetzesentwurf letztlich beschlossen wird."

Seehofer habe nach der Länder- und Verbändeanhörung zu dem Gesetzesentwurf entschieden, "zunächst" den Punkt zum Umwandlungsverbot rauszunehmen und "anderswertig zur Klärung" zu bringen, so sein Sprecher. Der Koalitionspartner SPD besteht hingegen darauf, das Umwandlungsverbot wie im Koalitionsvertrag vereinbart umzusetzen.

Bei dem ursprünglich geplanten Umwandlungsverbot geht es darum, die Bildung von Wohn- und Teileigentum in Sanierungs- oder Erhaltungssatzungsgebieten beschränken. So sollten Behörden die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigen müssen, ähnlich wie es bereits aktuell in sogenannten Milieuschutzgebieten in Großstädten der Fall ist.

Ende September war bekannt geworden, dass das Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen nicht mehr vorgesehen war. Die deutsche Immobilienwirtschaft hat sich daraufhin erleichtert gezeigt. Denn es gebe im Baugesetzbuch bereits ausreichende Regelungsmöglichkeiten, um ein Gleichgewicht zwischen Eigentums- und Mietwohnungen herzustellen, so Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.

October 19, 2020 06:40 ET (10:40 GMT)