Bundeskabinett beschließt Änderungen am Klimaschutzgesetz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat weitreichende Änderungen am Klimaschutzgesetz beschlossen. Die bisherige strikte Orientierung an jährlichen Sektorzielen für einzelne Wirtschaftsbereiche soll wegfallen. Stattdessen werden die Emissionsziele sektorübergreifend betrachtet und Verfehlungen in einzelnen Wirtschaftsbereichen können mit Fortschritten in anderen Sektoren verrechnet werden.

In einer mehrjährigen Gesamtrechnung soll überprüft werden, ob Deutschland seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 senken und wie geplant seine Treibhausgasneutralität bis 2045 erreichen kann. Die geplanten Änderungen sind allerdings auf Kritik bei den Umweltverbänden gestoßen. Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) etwa betonte, dass es für wirksamen Klimaschutz einen bindenden rechtlichen Rahmen und Konsequenzen für Nichthandeln brauche.

Die Novelle des Klimaschutzgesetzes sieht vor, dass die gesamte Regierung künftig die Verantwortung für das Erreichen der Ziele übernimmt und nicht mehr einzelne Ministerien. Besonders der Verkehrssektor hat in den vergangenen Jahren gegen die Emissionsziele verstoßen.

Das Bundeswirtschaftsministerium betonte, dass mit der geplanten Reform des Gesetzes die Klimaziele selbst nicht geändert werden. Es dürfe nicht eine Tonne mehr CO2 ausgestoßen werden als mit dem bisherigen Gesetz. Die Gesamtemissionsmengen gelten und müssten von 2021 bis 2030 über alle Jahre hinweg in der Summe eingehalten werden, so das Ministerium. Künftig sollen die Prognose der zukünftigen Emissionsentwicklung und die Jahresemissionsgesamtmengen die zentralen Steuerungsgrößen sein.

Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) hat die geplante Verwässerung des Klimaschutzgesetzes allerdings als "inakzeptabel" kritisiert. "Die Aufweichung des Klimaschutzgesetzes, allen voran die Abschaffung der Sektorenziele, ist ein weiterer Rückschlag in der Klimapolitik und muss umgehend gestoppt werden", forderte BNW-Geschäftsführerin Katharina Reuter. "Angesichts der Klimakrise können wir es uns nicht leisten, dass Ressorts weder Emissionsziele festlegen müssen noch für ihr Nichtstun verantwortlich gemacht werden können. Die Novellierung kommt einem CO2-Emissions-Freifahrtschein für den Bau- und Verkehrssektor gleich - und ist inakzeptabel."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2023 06:12 ET (10:12 GMT)