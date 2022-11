Bundeskabinett beschließt Austritt Deutschlands aus der Energiecharta

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat den Rücktritt Deutschlands vom Energiecharta-Vertrag beschlossen. Der Vertrag ist seit 1998 in Kraft und soll Investitionen in Energieprojekte schützen. Besonders Umweltschützer hatten kritisiert, dass die Energiecharta, die Investitionen in Öl und Gas schützt, in der Praxis Klimaschutzambitionen unterlaufe.

Denn Konzerne können Staaten vor Schiedsgerichten verklagen und so Schadensersatz erstreiten. Prominentes Beispiel ist die Klage des schwedischen Versorgers Vattenfall. Er verklagte Deutschland vor einem Schiedsgericht auf Schadenersatz wegen des Atomausstiegs. Der Versorger RWE verklagte die Niederlande auf Schadensersatz wegen des dortigen Kohleausstiegs bis zum Jahr 2030.

Auch andere EU-Staaten wie etwa Italien sind bereits aus dem Vertrag ausgestiegen oder planen wie etwa Frankreich, die Niederlande oder Spanien, dies zu tun.

