Bundeskabinett beschließt einheitliche Quarantäneverordnung

BERLIN (Dow Jones)--Mit dem Durcheinander bei den Quarantäneregeln in den einzelnen Bundesländern soll bald Schluss sein. Das Bundeskabinett habe sich mit einer Musterquarantäneverordnung befasst, sagte Regierungssteffer Steffen Seibert in Berlin. Dabei handle es sich um "eine gemeinsame Arbeitshilfe für alle Länder", die darauf aufbauend dann ihre eigenen Vorschriften für Einreisende aus Risikogebieten erlassen können.

Ziel sei es, bundesweit möglichst mehr Einheitlichkeit zu schaffen. Die neuen Verordnungen sollen in Kraft treten, sobald die Länder ihre jeweiligen Bestimmungen anpassen. Dies ist laut Seibert zum 8. November geplant. Einreisende müssten die Bestimmungen des für sie zuständigen Landes in jedem Fall weiter einhalten, so der Sprecher. Bund und Länder hatten Ende August beschlossen, die derzeit geltenden Quarantäneregeln weiterzuentwickeln.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2020 07:25 ET (11:25 GMT)