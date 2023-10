Bundeskabinett erlaubt Reaktivierung von Kraftwerken bis Ende März 2024

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett erlaubt Versorgern befristet bis Ende März 2024 die Reaktivierung von stillgelegten Kohlekraftwerken zur Stromerzeugung, um so Gas in der Stromerzeugung einzusparen. Mit der Änderung dieser sogenannten "Versorgungsreserveabrufverordnung" des Bundeswirtschaftsministeriums wird damit die Versorgungsreserve, die bereits vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. Juni 2023 aktiv war, befristet von Anfang Oktober 2023 an reaktiviert. Die Teilnahme dieser Kraftwerke am Strommarkt ist laut Ministerium an die Geltung der Alarmstufe Gas bzw. der Notfallstufe Gas geknüpft.

"Die Versorgungsreserve wird reaktiviert, um Gas in der Stromerzeugung einzusparen und dadurch Versorgungsengpässen mit Gas in der Heizperiode 2023/2024 vorzubeugen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. "Das Ziel, den Kohleausstieg idealerweise im Jahr 2030 zu vollenden, bleibt, wie auch die Klimaziele, davon unberührt."

Das Inkrafttreten der Verordnung ist für den Tag nach der Verkündung vorgesehen. Die Verordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.

Ein Evaluierungsbericht der Regierung kommt laut Wirtschaftsministerium zudem zum Schluss, dass sowohl die vorübergehende Marktrückkehr von Kraftwerken aus der Netzreserve als auch ein erneuter befristeter Abruf der Kraftwerke der Versorgungsreserve für sich und gemeinsam geeignet sind, im kommenden Winter effektiv Erdgasverstromung zu ersetzen und den Bedarf an Erdgas insgesamt zu verringern.

Das Wirtschaftsministerium will nach Ablauf dieser Reaktivierung der Kraftwerke am 31. März 2024 prüfen, ob und wie viele zusätzliche Treibhausgasemissionen im Rahmen der Gesetzesanwendung ausgestoßen wurden. Anschließend wird das Ministerium bis zum 30. Juni 2024 Vorschläge machen, mit welchen Maßnahmen diese zusätzlichen Emissionen kompensiert werden können.

