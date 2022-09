Bundeskabinett stimmt Erhöhung des Wohngelds zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat angesichts der gestiegenen Energie- und Mietkosten einer Erhöhung des Wohngelds zugestimmt und den Kreis der Berechtigten für diesen staatlichen Zuschuss erweitert. Damit soll sich ab kommenden Jahr die Zahl der Wohngeldberechtigten auf rund 2 Millionen Menschen verdreifachen, nach rund 620.000 Ende 2020. Das Vorhaben wird nach Schätzungen des Bundesbauministeriums im kommenden Jahr rund 3 Milliarden Euro kosten. Bund und Länder sollen sich die Kosten nach Vorstellungen der Bundesregierung teilen.

Ab 2023 sollen Mieter und Eigenheimbesitzer mit geringem Einkommen monatlich im Schnitt 190 Euro mehr an Wohngeld bekommen anstatt der aktuell durchschnittlichen 177 Euro. "Damit werden wir rund 4,5 Millionen Menschen in zwei Millionen Haushalten dauerhaft und verlässlich unterstützen", erklärte Bundesbauministerin Klara Geywitz zu der größten Wohngeldreform seit der Einführung des Zuschusses im Jahr 1965.Di e Maßnahmen müssen noch vom Bundestag beschlossen werden.

Nach Berechnungen des Instituts der Wirtschaft (IW) wird das Wohngeld für einen Rentner in Berlin mit einer monatlichen Rente von 1.259 Euro (brutto) und einer Kaltmiete von 500 Euro von monatlich rund 74 Euro durch die Reform 2023 auf 252 Euro steigen. Eine vierköpfige Familie in München mit einem Einkommen von 2.386 Euro (brutto) und einer Kaltmiete von 1.000 Euro hat demnach bisher Anspruch auf 481 Euro Wohngeld im Monat. Ab Januar 2023 steigt das Wohngeld laut IW auf 804 Euro, ein Plus von 323 Euro.

"Das Wohngeld ist eine zielgenaue Entlastung, die Erhöhung in Zeiten von Inflation und Energiekrise ist angemessen", sagt IW-Wohngeldexperte Ralph Henger. "Gleichzeitig ist die neue Heizkostenkomponente so konzipiert, dass die Anreize zum Energiesparen erhalten bleiben." Das bleibe nach wie vor wichtig - denn nur so lasse sich die Energiekrise in diesem Winter gemeinsam bewältigen.

Wohnungswirtschaft fordert großen Wurf

Die Wohnungswirtschaft stellt sich grundsätzlich hinter der Erhöhung des Wohngelds, hält aber weitere Schritte für notwendig. "Die Wohngeldreform und der Heizkostenzuschuss sind ein wichtiger und richtiger Schritt. In der aktuellen Krisensituation sind sie aber zu kleinteilig und schwerfällig", erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. "Wir brauchen von der Regierung jetzt einen großen Wurf, um die Energiepreisexplosion wirksam abzufedern. Das kann nur der Gaspreisdeckel sein."

Auch der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft ZIA sieht in der Reform des Wohngeldes wichtige Entlastungen. Trotzdem müsse aber mehr getan werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Selbstverständlich muss weiterhin der Bau von 400.000 Wohnungen und davon 100.000 Sozialwohnungen mit aller Kraft vorangetrieben werden", mahnte ZIA-Präsident Andreas Mattner an.



