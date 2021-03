Bundeskabinett stimmt Verdopplung der Ausbildungsprämien zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch der Verdopplung der Ausbildungsprämien für Unternehmen ab Juni zugestimmt, damit diese während der Corona-Krise Ausbildungsplätze erhalten.

Die Bundesregierung will mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von rund 700 Millionen Euro erreichen, dass die unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen auch im neuen Ausbildungsjahr ab Juni weiter ausbilden. Betroffene Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten sollen Ausbildungsprämie von 4.000 Euro pro Ausbildungsplatz bekommen, wenn sie ihre Ausbildungsplätze erhalten. Für zusätzliche Ausbildungsplätze soll es 6.000 Euro geben. Außerdem soll es einen Zuschuss für Ausbilder geben, damit diese nicht in Kurzarbeit gehen, denn ohne Ausbilder keine Ausbildung. Zudem ist vorgesehen, dass Unternehmen bei der Übernahme der Azubis eine Übernahmeprämie erhalten.

"Wir wollen diese kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt ermutigen auszubilden, weil, was wir uns nicht leisten können, ist, dass nicht ausgebildet wird in der Krise, und wir nach der Krise in Deutschland wieder Fachkräftemangel beklagen. Das geht nicht, und deshalb brauchen wir diesen Schutzschirm für Ausbildung - auch deshalb, weil wir uns keinen Corona-Jahrgang erlauben können", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor der Kabinettssitzung im Deutschlandfunk.

Der Zuschuss soll unbürokratisch organisiert werden und ab 1. Juni gelten.

Heil will die Ausweitung des Bundesprogramms "Ausbildungsplätze sichern" zusammen mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Mittwoch der Öffentlichkeit vorstellen.

March 17, 2021