Bundeskabinett trifft sich Dienstag und Mittwoch zur Klausur in Meseberg

Heute im Fokus

Vor Powell-Rede: DAX fällt ins Minus -- Asiatische Börsen letztlich uneinheitlich -- Fresenius will wohl Helios-Teilverkauf blockieren -- Lufthansa-Streiks möglich -- VW, BMW, Mercedes im Fokus

Metzler-Analyst sieht Continentals Jahresausblick bedroht. TotalEnergies weist Verbindung zu russischem Militär zurück. AUDI kündigt Formel-1-Einstieg offiziell an. Berenberg hält an Kaufempfehlung für ZEAL Network fest. Deutsche Bank passt Kursziel für H&M an. Bilanzverkleinerung der EZB offenbar nicht dringend. Nach Flugstopp von US-Airlines in China: USA streicht Flüge von chinesischen Fluganbietern.