Regierung drängt Firmen in China-Strategie zu Risikoabbau

Berlin (Reuters) - Deutschland hat erstmals eine eigene Strategie für den Umgang mit China vorgelegt.

Die vom Bundeskabinett am Donnerstag verabschiedete China-Strategie betont sowohl den Willen zur Zusammenarbeit als auch über die vergangenen Jahre gewachsenen Differenzen mit der kommunistischen Führung in Peking. "China hat sich verändert – dies und die politischen Entscheidungen Chinas machen eine Veränderung unseres Umgangs mit China erforderlich", heißt es gleich zu Beginn des 64-seitigen Papiers. Deutsche Unternehmen werden aufgefordert, ihre Risiken im China-Geschäft abzubauen und sogenannte Klumpenrisiken bei der Fokussierung auf einen großen Markt stärker intern einzupreisen. Investitions- und Exportkreditgarantien sollen schärfer geprüft werden. Die Wirtschaftsverbände reagierten überwiegend mit Lob, warnten aber vor einer zu starken Regulierung.

In der Strategie verzichtet die Regierung darauf, sich klar zu der umstrittenen Prüfung von Investitionen in China zu bekennen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte aber am Nachmittag, dass es sinnvoll sei, sich Investitionen in einigen Bereichen anzuschauen, in denen kritisches Wissen abfließen könne. Als Beispiele nannte er etwa Militärtechnik, aber auch Energie und Telekommunikation. Dies werde nun auf europäischer Ebene behandelt. Der Chef des Halbleiter-Herstellers Infineon, Jochen Hanebeck, warnte davor, China wegen des Kampfes gegen den Klimawandel nicht von der Chipversorgung etwa für die Produktion von Erneuerbaren Energien abschneiden solle. Die Regierung sagt in der Strategie ihrerseits zu, dass sie die Bemühungen von Firmen fördern werde, Rohstoffe und verarbeitete Rohstoffe aus anderen Ländern als China zu beziehen. So soll die teilweise sehr große Abhängigkeit von China verringert werden.

Sowohl Kanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Baerbock betonten den Willen zur Zusammenarbeit mit dem größten Handelspartner Deutschlands. "Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an", schrieb der Kanzler auf Twitter. "Wir brauchen China, aber China braucht auch uns in Europa", sagte Baerbock. "Wir sind realistisch, aber nicht naiv."

Während die Regierung in Peking verhalten reagierte, kam von den Wirtschaftsverbänden überwiegend Lob. "Zwanghaftes 'De-Risking' auf der Grundlage von ideologischen Vorurteilen und Wettbewerbsangst ist nur kontraproduktiv und verschärft die Risiken künstlich", teilte die chinesische Botschaft in Berlin mit. Man hoffe darauf, dass Deutschland die Entwicklung "rational, umfassend und objektiv" betrachte. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, dass die Strategie nun bei künftigen Kontakten mit chinesischen Regierungsvertretern auf allen Ebenen besprochen werde.

"Die Industrie trägt das Konzept mit, wir halten es für gut und angemessen", sagte das Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Wolfgang Niedermark. "Aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst und wird ein Balanceakt." Es müsse nun geklärt werden, wer mit wem über die Umsetzung der Punkte rede – und man müsse dann über die unternehmerischen Freiheiten sprechen. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian. Er mahnte aber, dass es keine neuen bürokratischen Belastungen für die Unternehmen wie Berichts- und Meldepflichten oder Stresstests geben dürfe. Das belaste nur angesichts der nötigen Diversifizierung mit Investitionen in anderen Ländern.

PARTNER, WETTBEWERBER UND SYSTEMISCHER RIVALE

China wird in der Strategie weiter als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale beschrieben. Die deutlich kritischere Einschätzung Chinas, das etwa eine engere Partnerschaft mit Russland anstrebt, wird allerdings an mehreren Stellen in dem Text deutlich. Zwar wird überall auch die Möglichkeit zur Zusammenarbeit betont. Aber es heißt zugleich: "Die systemische Rivalität zeigt sich darin, dass Deutschland und China in wichtigen Bereichen unterschiedliche Vorstellungen über die Prinzipien der internationalen Ordnung haben." Mit Sorge betrachte die Bundesregierung Bestrebungen Chinas, die internationale Ordnung "entlang der Interessen seines Einparteiensystems zu beeinflussen". Dabei werde die Stellung der Menschenrechte relativiert.

Die Regierung betont die Ein-China-Politik. Zugleich fügt sie aber hinzu, dass man die Beziehungen zu Taiwan ausweiten wollen, das von Peking als abtrünnige Provinz angesehen wird.

Die Ampel-Parteien hatten sich erst nach monatelangen Verhandlungen auf das Papier einigen können, das der im Juni beschlossenen Nationalen Sicherheitsstrategie folgt. Differenzen gab es etwa zwischen Kanzleramt und den grün-geführten Außen- und Wirtschaftsministerien, die lange für eine härtere Haltung gegenüber den Unternehmen zur Begrenzung ihres China-Geschäfts plädiert hatten. Entscheidender Streitpunkt in der Debatte war, wie genau die Vorgaben für die Unternehmen sein sollten. Die Regierung erkennt nun an, dass China ein sehr wichtiger Markt für deutsche Firmen bleiben werde. Eine Abkoppelung vom größten Handelspartner Deutschlands sei nicht geplant, betonte Baerbock.

