DAX24.783 -0,7%Est506.067 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7600 -6,3%Nas26.208 -2,3%Bitcoin52.821 -3,9%Euro1,1547 -0,6%Öl93,81 -1,6%Gold4.347 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Marvell Technology A3CNLD
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX mit Verlusten -- US-Börsen schwächer -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagnachmittag entwickeln
KI-Blase vor dem Platzen? Diese vier Gefahren bedrohen den Mega-Boom KI-Blase vor dem Platzen? Diese vier Gefahren bedrohen den Mega-Boom
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundeskanzler begrüßt Selenskyjs Gesprächsangebot an Putin

05.06.26 17:24 Uhr

TIVAT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu direkten Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin begrüßt. Er machte am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro zugleich deutlich, dass die Europäer an möglichen Friedensgesprächen beteiligt sein wollten.

"Ich begrüße sehr, dass Präsident Selenskyj erneut ein Angebot gemacht hat zu sprechen. Ich will es betonen: erneut. Das ist nicht das erste Mal, dass er anbietet, mit dem russischen Präsidenten direkte Gespräche zu führen", sagte Merz. Dies werde auch Gegenstand geplanter Gespräche mit Selenskyj in London sein, an denen er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie Großbritanniens Premier Keir Starmer teilnehmen werde.

Merz sagte mit Blick auf Friedensgespräche: "Wir sind gesprächsbereit und aus meiner Sicht ist es ganz selbstverständlich, dass in einem solchen Gesprächsformat die Europäer am Tisch sitzen. Das ist ein ureigenes europäisches Interesse, dass wir Frieden in diesem Teil Europas haben." Was fehle sei aber die Bereitschaft des russischen Präsidenten, in Gespräche einzutreten./cn/DP/stk