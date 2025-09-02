Bundeskanzler Merz kommt zu NRW-Antrittsbesuch nach Münster

MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins historische Rathaus von Münster. Geplant seien eine gemeinsame Kabinettssitzung und im Anschluss Begegnungen mit NRW-Polizisten sowie mit Wissenschaftlern zum Thema Hightech-Standort Deutschland, wie die NRW-Staatskanzlei mitteilte.

Der CDU-Politiker trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein, mittags ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geplant. Der offizielle Antrittsbesuch von Merz in seinem Heimatland NRW ist der vierte nach Bayern, Niedersachsen und dem Saarland. Die anderen Bundesländer sollen folgen. Das Rathaus ist ein wichtiger historischer Ort: Hier wurden unter anderem Teile des "Westfälischen Friedens" verhandelt./rs/DP/he