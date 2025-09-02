DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin91.939 -0,7%Euro1,1712 +0,2%Öl67,20 -1,4%Gold3.478 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot - Hang Seng beflügelt -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Biogen, BBVA im Fokus
Top News
Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Stimmung in Chinas Industrie weiterhin angespannt Stimmung in Chinas Industrie weiterhin angespannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

Bundeskanzler Merz kommt zu NRW-Antrittsbesuch nach Münster

01.09.25 05:49 Uhr

MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins historische Rathaus von Münster. Geplant seien eine gemeinsame Kabinettssitzung und im Anschluss Begegnungen mit NRW-Polizisten sowie mit Wissenschaftlern zum Thema Hightech-Standort Deutschland, wie die NRW-Staatskanzlei mitteilte.

Wer­bung

Der CDU-Politiker trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein, mittags ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geplant. Der offizielle Antrittsbesuch von Merz in seinem Heimatland NRW ist der vierte nach Bayern, Niedersachsen und dem Saarland. Die anderen Bundesländer sollen folgen. Das Rathaus ist ein wichtiger historischer Ort: Hier wurden unter anderem Teile des "Westfälischen Friedens" verhandelt./rs/DP/he