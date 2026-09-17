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Bundeskanzler Merz tritt im Berliner Wahlkampf auf

BERLIN (dpa-AFX) - Inmitten der Debatte um seine politische Zukunft tritt Bundeskanzler Friedrich Merz am Donnerstag (17.00 Uhr) im Wahlkampf für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auf. Zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Spitzenkandidaten Stefan Evers in der Bundesgeschäftsstelle werden nach Voranmeldung vor allem CDU-Mitglieder erwartet. Sie war nach Angaben der Partei schon kurz nach Veröffentlichung des Termins ausgebucht. Das Motto lautet: "Extremisten von der Macht fernhalten. Lösungen aus der Mitte".

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In Berlin wird an diesem Sonntag ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern ein neues Landesparlament gewählt. Jüngste Umfragen sehen in der Hauptstadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und der Linken um Platz eins. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die CDU in Umfragen weit abgeschlagen nur bei 7 Prozent.

Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt bei einem klaren Sieg der AfD hatte Merz zuletzt innerparteilich massiv unter Druck gebracht. Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob er sich als Kanzler halten kann. Die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben daher auch große bundespolitische Bedeutung. Die acht Ministerpräsidenten der CDU, darunter Berlins Regierungschef Kai Wegner, stellten sich hinter Merz und wandten sich gegen Personaldebatten./kr/DP/men

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