Bundeskanzler Scholz beim Maschinenbaugipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag (9.30 Uhr) beim Deutschen Maschinenbaugipfel in Berlin erwartet. Schwerpunkt dürfte die Energiekrise sein. Eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission hat zur Entlastung der Gaskunden ein Stufenmodell vorgelegt. Dieses sieht in diesem Jahr eine Einmalzahlung und dann im kommenden Jahr eine Gaspreisbremse vor.

Nach Scholz spricht der Präsident des Maschinenbauverbands VDMA, Karl Haeusgen. Die Tagung dauert bis Mittwoch, dann wird unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet./hoe/DP/he