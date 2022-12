Bundeskanzler Scholz kommt zum Digital-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz besucht am Freitag (14.30 Uhr) den Digital-Gipfel der Bundesregierung in Berlin. Nach einem Besuch einer Ausstellung verschiedener Digitalprojekte spricht der Regierungschef auf der Bühne mit der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Estland gilt als Musterland der Digitalisierung . Deutschland rangiert im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Am Morgen sprechen auch Digitalminister Volker Wissing und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Daneben werden weitere Kabinettsmitglieder in Fachforen auftreten./chd/DP/stw