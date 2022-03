Bundeskanzler Scholz: Müssen Ausweitung des Krieges über Ukraine hinaus verhindern

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine gewarnt.

Die Nato-Länder würden deshalb nicht direkt in die militärischen Auseinandersetzungen eingreifen, sagte Scholz am Freitag beim Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwielowsee zur russischen Invasion. "Es ist wichtig, dass es keine Ausweitung des Konflikts über die Ukraine hinaus gibt." Dennoch unterstütze die EU die Ukraine und habe weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt. Man müsse zugleich sicherstellen, dass niemand Nato-Territorium angreife.