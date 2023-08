Bundeskanzler Scholz startet in Wahlkreis-Sommerreise

KLEINMACHNOW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz beginnt am Dienstag seine Sommerreise in seiner Funktion als SPD-Bundestagsabgeordneter. Am ersten von insgesamt vier Reisetagen stehen Termine in den Brandenburger Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow, Wildau und Beeskow an. Der Reisebeginn markiert für Scholz den ersten öffentlichen Auftritt nach seinem Urlaub. Zuletzt trat der Kanzler Mitte Juli in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Weitere Stationen im Rahmen seiner Sommerreise sind am 12., 14. und 15. August geplant. Am kommenden Samstag wird Scholz eine Laufveranstaltung in Teltow besuchen./wpi/DP/he