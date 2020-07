Bundeskartellamt prüft Preise im Ladesäulenmarkt

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt nimmt die Kosten an öffentlichen Ladesäulen ins Visier. Dazu hat die Wettbewerbsbehörde eine sogenannte Sektoruntersuchung eingeleitet. Es gehe darum, "strukturelle Wettbewerbsprobleme" zu identifizieren, erklärte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt. "Für die Entscheidung von Verbrauchern, auf Elektromobilität umzusteigen, sind die Bedingungen und Preise für das Laden im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung."

Schon jetzt hätten die Behörde "vermehrt Beschwerden über die Preise und Konditionen an den Ladesäulen" erreicht, erklärte Mundt. Die Monopolkommission des Bundeskartellamt hatte dazu bereits im September 2019 in ihrem 7. Sekturgutachten Energie deutliche Kritik an den Stromtankstellen-Monopolen geübt.

Der Aufbau und Betrieb von Ladesäulen unterliegt bislang nicht der umfassenden Regulierung, die für Stromnetze gelten. Daher wollen die Kartellwächter nun konkret untersuchen, wie Städte und Kommunen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur vorgehen und welche Auswirkungen das auf den Wettbewerb zwischen den Betreibern hat. Auch die Rahmenbedingungen an den Autobahnen sollen untersucht werden. Später will die Behörde den Zugang von Mobilitätsdienstleistern und Kunden zu den Ladesäulen in den Blick nehmen.

Der Ökostromanbieter Lichtlick SE begrüßte den Schritt der Behörde. "An Deutschlands Strom-Ladesäulen regiert Abzocke und Chaos. Wettbewerb ist Fehlanzeige", erklärte Kommunikationschef Ralph Kampwirth. Das Hamburger Unternehmen verwies dazu auf eine eigene Untersuchung, wonach 2019 der Ökostromanbieter Innogy, der inzwischen zu Eon gehört, in Dortmund und Essen über 90 Prozent des Marktes beherrscht habe. Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW kontrolliert laut dem Lichtblick-Ladesäulencheck mit 75 Prozent die Region um Freiburg. Die Rheinenergie betreibe in Köln 81 Prozent der Ladepunkte. Auch in Hamburg und München nehmen die Stadtwerke laut der Erhebung eine dominante Marktstellung ein.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2020 09:29 ET (13:29 GMT)