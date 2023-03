Bundesländer beraten über Flüchtlingskosten und Energiepreise

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer sprechen am Donnerstag (ab 10.30 Uhr) in Berlin unter anderem über die Verteilung von Flüchtlingen und die damit verbundenen Kosten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat, hat bereits erklärt, dass der Bund sich nach Vorstellung der Länder daran stärker finanziell beteiligen muss als bisher - vor allem zugunsten der Kommunen. Die Bundesregierung und die Regierungschefs und -chefinnen der Länder wollen am 10. Mai erneut über die Aufteilung der Kosten für die Flüchtlingsaufnahme beraten.

Zu den weiteren MPK-Themen zählen die Entwicklung der Energiepreise sowie die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) wollen Weil und sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), sowie als Vorsitzende der Rundfunkkommission auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) über die Ergebnisse der Beratungen informieren./cwe/DP/nas