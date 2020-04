Bundesländer planen wegen Coronakrise mit bis zu 65 Mrd EUR Schulden - Zeitung

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Die Bundesländer wollen sich mit bis zu 65 Milliarden Euro neuen Schulden gegen die Coronakrise stemmen. Dies zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter den 16 Länderfinanzministerien.

Die schwarz-gelbe Koalition in NRW etwa könnte dank des Nachtragshaushalts bis zu 25 Milliarden Euro neue Verbindlichkeiten in diesem Jahr aufnehmen - das entspreche rund 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes, schreibt das Handelsblatt.

NRW sei damit Spitzenreiter vor Bayern, das für dieses Jahr neue Schulden in Höhe von 20 Milliarden Euro plane, was 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspreche. Auf Rang drei folge Sachsen, das bis 2022 insgesamt bis zu 6 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen könne.

Thüringen dagegen gehe davon aus, trotz Coronakrise in diesem Jahr keine neuen Schulden aufnehmen zu müssen. Auch Bremen und Berlin planten derzeit mit einer schwarzen Null, wobei die Hauptstadt in den nächsten Monaten einen zweiten Nachtragshaushalt beschließen wolle. Dass sich die Bundesländer so unterschiedlich verschuldeten liege daran, dass sie sehr unterschiedlich auf die Krise reagierten. So habe Bayern etwa ein sehr dichtes Hilfsnetz für Betriebe mit bis zu 250 Beschäftigten geknüpft.

