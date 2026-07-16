DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 ±0,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.562 +0,2%Euro 1,1467 +0,0%Öl 84,6 -0,5%Gold 4.031 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer stellt 'Heimat-Agenda' vor

BERLIN/CHORIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer stellt am Donnerstag seine Agenda für Heimatpolitik vor. Das Ressort des CSU-Politikers ist in der Regierung auch für den Bereich Heimat zuständig. Im Blick steht dabei unter anderem, wie Zusammenhalt, gleichwertige Lebensverhältnisse und wirtschaftliche Stärke in ganz Deutschland vorangebracht werden können. Rainer präsentiert die "Heimat-Agenda" im brandenburgischen Chorin im Rahmen einer mehrtägigen Sommertour durch ostdeutsche Bundesländer.

Werbung

Das Ministerium erläuterte, Heimat bedeute Stadt und Land. Beides gehöre zusammen. In ländlichen Regionen leben demnach 57 Prozent der Menschen in Deutschland. Unter anderen mit vielen mittelständischen Firmen wird dort fast die Hälfte des deutschen Bruttosozialprodukts (47 Prozent) erwirtschaftet./sam/DP/he

Werbung