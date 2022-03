Bundesnetzagentur: Gasversorgung in Deutschland stabil

Aktien in diesem Artikel

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Die Gasversorgung in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur stabil. Es seien keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen, geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Lagebericht hervor. So liefere die Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland auf einem hohem Niveau. Der aktuelle Füllstand der Gasspeicher liege bei 26,8 Prozent, es seien leichte Einspeicherungen zu verzeichnen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen, die erste von drei Stufen. Die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn veröffentlicht deswegen nun montags bis freitags einen aktuellen Lagebericht. Mit der Frühwarnstufe soll die Vorsorge für einen möglichen russischen Lieferstopp gestärkt werden.

