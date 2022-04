Bundesnetzagentur: Gasversorgung weiter gewährleistet

BONN (dpa-AFX) - Angesichts der jüngsten Entwicklung um Russlands Gaslieferungen an Polen und Bulgarien hat die Bundesnetzagentur betont, dass die Gasversorgung in Deutschland aktuell gesichert sei. "Wir beobachten die Lage genau. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet", sagte ein Behördensprecher am Mittwochmorgen in Bonn. Die Regierungen in Polen und Bulgarien hatten am Dienstag mitgeteilt, dass Russland die Erdgaslieferungen für ihre Länder am Mittwoch einstellen wolle. Am Morgen gab es zunächst keine Bestätigung dafür, dass diese Schritte bereits vollzogen sind./tob/DP/stk