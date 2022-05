Bundesnetzagentur: Geringere Gaslieferungen über Ukraine nach Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Gaslieferungen über die Ukraine nach Deutschland haben sich laut Bundesnetzagentur verringert. Allerdings sei die Gasversorgung insgesamt stabil, und die verringerte Gasmenge habe man ausgleichen können. Laut Bundesnetzagentur reduzierten sich die Gasmengen, die über die Ukraine am Einspeisepunkt Waidhaus nach Deutschland fließen, am Mittwoch gegenüber dem Vortag um gut 25 Prozent.

"Diese Mengen werden aktuell durch höhere Flüsse insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden ausgeglichen", erklärte die Bundesnetzagentur in ihrem Lagebericht Gasversorgung. "Ein nennenswerter Anstieg der Großhandelspreise ist aktuell nicht zu verzeichnen."

Insgesamt sei die Gasversorgung in Deutschland weiterhin gewährleistet. Auch das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Eine Sprecherin sagte, man beobachte die Lage sehr genau.

Die aktuellen Füllstände der Gasspeicher liegen mittlerweile mit 38,77 Prozent teilweise deutlich höher als im Frühjahr 2015, 2017, 2018 sowie 2021.

Zuvor hatte Gazprom bestätigt, dass weniger Gas über die Ukraine an Europa geleitet wird. Demnach werden am Mittwoch durch die Gasleitung 72 Millionen Kubikmetern geleitet. Am Vortag waren es demnach noch 95,8 Millionen Kubikmeter.

Die Ukraine hatte am Dienstag mitgeteilt, kriegsbedingt den Gastransit durch die Region Luhansk nach Europa zu stoppen.

