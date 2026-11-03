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Bundesnetzagentur gibt für neue Kraftwerke erste Zuschläge

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RWE AG St.
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DOW JONES--Die Bundesnetzagentur hat die Förderzuschläge für den Bau neuer Kraftwerke vergeben, mit denen ab 2031 die Stromversorgung in Deutschland gesichert werden soll, wenn Sonne und Wind dafür nicht ausreichend sind.

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Neben RWE bekamen die LEAG, die Gaskraftwerk Leipheim und die Stadtwerke Karlsruhe entsprechende Zusagen. Insgesamt 11 Einzelgebote über rund 5.160 Megawatt seien zum Zuge gekommen. Im Schnitt liegt der Zuschlagswert laut Netzagentur bei gut 155.000 Euro jährlich je Megawattstunde und damit deutlich unter dem möglichen Höchstpreis von 244.000 Euro.

4 Standorte liegen in Brandenburg, 3 in Nordrhein-Westfalen, 2 in Sachsen und je 1 in Bayern und Baden-Württemberg.

Den Termin für eine zweite Ausschreibung will die Bundesnetzagentur bereits in wenigen Tagen veröffentlichen.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 03:50 ET (08:50 GMT)

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Datum Rating Analyst
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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