Bundesnetzagentur prüft Antrag der Deutschen Post auf Portoerhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die angestrebte Erhöhung des Briefportos der Deutschen Post liegt nun bei der zuständigen Behörde. "Bei der Bundesnetzagentur ist ein Antrag der Deutschen Post AG eingegangen. Die Bundesnetzagentur wird den Antrag prüfen", sagte eine Behördensprecherin. Die Post hatte zuvor mitgeteilt, einen Widerruf der noch bis Ende 2024 gültigen sogenannten "Price-Cap-Maßgrößenentscheidung" beantragt zu haben.

"Sollten die vorgetragenen Sachverhalte in ihrem Inhalt überzeugen und den Antragsvoraussetzungen entsprechen, könnte die Bundesnetzagentur vorzeitig ein neues Maßgrößenverfahren einleiten", sagte die Sprecherin der Agentur weiter. Feste Verfahrensfristen bestünden dafür nicht. An das Maßgrößenverfahren würde sich wie üblich ein Verfahren zur Portogenehmigung anschließen, in welchem die Deutsche Post die im Maßgrößenverfahren ermittelten Preisänderungsvorgaben umsetzen könnte.

May 16, 2023