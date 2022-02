Bundesnetzagentur veröffentlich Anforderung für Warn-SMS-System

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch technische Anforderungen für die Einführung einer Warn-SMS veröffentlicht, mit der die Bevölkerung in Katastrophenfällen über das Mobilfunknetz gewarnt werden soll. Damit zieht die Behörde Lehren aus der Flutkatastrophe in Westdeutschland vom vergangenen Sommer. Viele Menschen wurden von den Flutmassen überrascht und starben.

Die Bonner Behörde veröffentlichte nun eine technische Richtlinie für Mobilfunkanbieter, mit der diese Warn-Textnachrichten nach der sogenannten Cell- Broadcast-Technologie eingeführt werden sollen. Die Richtlinie tritt am Donnerstag in Kraft und legt die technischen Rahmenbedingungen fest, um Mobilfunknetzbetreibern die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zu ermöglichen und den Schutz der Bevölkerung durch einen neuen Warnkanal zu verbessern.

Mit diesem neuen Textnachrichtendienst sollen künftig vom bestehenden Modularen Warnsystem des Bundes (MoWaS) automatisierte Warn-SMS an alle Mobiltelefone und andere Empfangsgeräte eines bestimmten Gebiets verschicket werden.

"Das Warnmittel DE-Alert wird damit zukünftig neben bestehende Warnmittel wie Sirenen, Rundfunkmeldungen oder Apps treten", erklärte die Bundesnetzagentur.

