Bundespolizei - Sperrung am Flughafen Frankfurt aufgehoben

Frankfurt (Reuters) - Am Frankfurter Flughafen kann das gesamte Terminal 1 wieder den Betrieb aufnehmen.

"Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben und der Betrieb wurde wieder aufgenommen", teilte die Bundespolizei Frankfurt am Dienstag mit. Man habe eine vierköpfige französische Familie identifiziert, die unbefugt in den Sicherheitsbereich gelangt sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Am Mittag war ein Teil des Terminals 1 geräumt worden. Zu dem Polizei-Einsatz gehörten ein sofortiger Boardingstopp und die Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3.