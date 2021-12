Bundespräsident Steinmeier ernennt Bundeskabinett

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach der Wahl, Ernennung und Vereidigung von Olaf Scholz als neuen Bundeskanzler auch dessen Regierungskabinett ernannt. Steinmeier überreichte den 16 Ministerinnen und Ministern in Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunden. Im Anschluss sollen sie im Bundestag vereidigt werden.

In einer Ansprache mahnte Steinmeier Scholz und sein Kabinett dazu, besonders in der gegenwärtigen Corona-Krise für gesellschaftlichen Zusammenhalt einzutreten. "Die Mehrheit hat Ihnen ein Mandat für mutige Schritte des Wandels gegeben, aber wer mutig vorangeht, wird Sorge dafür tragen, dass die weniger Starken Schritt halten", sagte er. "Die Realität der Pandemie im Herbst 2021 ist bitterernst", betonte Steinmeier. Niemand werde sich Entscheidungen wie die über eine Impfpflicht leicht machen, und man dürfe nicht zulassen, "dass die Pandemie uns dauerhaft auseinandertreibt".

Die Koalition habe sich "viel Fortschritt, viel Reform und viel Veränderung vorgenommen". Ohne Zweifel stehe Deutschland vor großen Herausforderungen. "Unsere Antworten heute, sprich Ihre Antworten der nächsten Jahre, werden das künftige Gesicht unseres Landes prägen." Steinmeier erinnerte die Kabinettsmitglieder zudem an ihre Verantwortung in der Welt: "Die Welt schaut auf unser Land, die Erwartungen an Deutschland sind groß."

Die Kabinettsliste umfasst von der SPD Hubertus Heil (Arbeit), Nancy Faeser (Inneres), Karl Lauterbach (Gesundheit), Christine Lambrecht (Verteidigung), Klara Geywitz (Bauen), Svenja Schulze (Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und Wolfgang Schmidt (Kanzleramt); von den Grünen Robert Habeck (Vizekanzler; Wirtschaft und Klima), Annalena Baerbock (Auswärtiges Amt), Cem Özdemir (Landwirtschaft), Steffi Lemke (Umwelt) und Anne Spiegel (Familien); sowie von der FDP Christian Lindner (Finanzen), Marco Buschmann (Justiz), Volker Wissing (Verkehr) und Bettina Stark-Watzinger (Bildung).

Zuvor war Scholz bereits von Steinmeier zum Bundeskanzler ernannt worden, nachdem er vom Bundestag mit absoluter Mehrheit zum Kanzler und damit zum Nachfolger von Angela Merkel (CDU) gewählt worden war. Im ersten Wahlgang erhielt er 395 der insgesamt 707 abgegebenen Stimmen. Nach der Ernennung leistete er im Parlament seinen Amtseid. Scholz ist der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik und nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder der vierte Sozialdemokrat in dem Amt. Am Abend ist die konstituierende Sitzung des neuen Bundeskabinetts geplant.

