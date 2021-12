Bundespräsident Steinmeier ernennt Scholz zum Bundeskanzler

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler ernannt. Steinmeier überreichte dem SPD-Politiker am Vormittag in Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde. "Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch", sagte Steinmeier. Zuvor war Scholz vom Bundestag mit absoluter Mehrheit zum Kanzler und damit zum Nachfolger von Angela Merkel (CDU) gewählt worden.

Im ersten Wahlgang erhielt er 395 der insgesamt 707 abgegebenen Stimmen. Scholz ist der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik und nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder der vierte Sozialdemokrat in dem Amt.

Nach Überreichung der Ernennungsurkunde wird Scholz laut Tagesordnung des Bundestags ins Reichstagsgebäude zurückkehren und dort seinen Amtseid ablegen. Im Anschluss werden wiederum in Schloss Bellevue die Kabinettsmitglieder von Steinmeier ernannt. Dabei will der Bundespräsident gegen 12.30 Uhr laut Präsidialamt eine Ansprache halten. Im Anschluss werden auch die Ministerinnen und Minister des Kabinetts Scholz im Bundestag vereidigt. Am Abend ist die konstituierende Sitzung des neuen Bundeskabinetts geplant.

