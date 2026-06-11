DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +1,2%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.979 +0,1%Euro1,1573 -0,1%Öl88,76 -0,4%Gold4.191 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann
PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co. PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesrat berät über Sparpläne im Gesundheitsbereich

12.06.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat befasst sich am Freitag abschließend mit mehreren Gesetzesvorhaben, die der Bundestag bereits beschlossen hat. Thema in der Länderkammer ist etwa die Apothekenreform. In Apotheken sollen Patientinnen und Patienten künftig mehr Leistungen wie Impfungen, Vorsorge und Tests bekommen können.

Außerdem geht es um den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt. Das entsprechende Gewaltschutzgesetz sieht vor, dass Gerichte Täter zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichten können, um ein Annäherungsverbot durchzusetzen. Auf der Tagesordnung steht zudem die geplante Senkung der Ticketsteuer bei Flügen aus Deutschland ab Juli.

Eine längere Debatte in der Länderkammer wird es laut Rednerliste über die Pläne der schwarz-roten Koalition zu Ausgabenbremsen im Gesundheitssystem geben. Das Gesetz soll weitere Beitragssteigerungen verhindern und wird erstmals im Bundesrat beraten, parallel dazu auch im Bundestag. Unter den Ländern gibt es zahlreiche Einwände gegen vorgesehene Einschnitte vor allem bei den Kliniken./jr/DP/men