Bundesrat beschließt 200 Euro Einmalzahlung für Studierende

BERLIN (Dow Jones)--Alle Studierenden sowie Fachschülerinnen und Fachschüler erhalten nach einem Beschluss des Bundesrats 200 Euro als Einmalzahlung. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Mit der Zahlung sollen rund 3,5 Millionen junge Menschen in Ausbildung von den hohen Energiekosten entlastet werden. Anspruchsberechtigt sollen laut dem Bundestag, der das Gesetz Anfang Dezember beschlossen hatte, konkret rund 2,95 Millionen Studierende und etwa 450.000 Fachschülerinnen und Fachschüler sein.

Beantragen kann die Einmalzahlung, wer zum 1. Dezember an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert ist. Ausgenommen sind Gaststudierende. Für diese Energiepreispauschale sind laut Regierungsentwurf Ausgaben von rund 680 Millionen Euro eingeplant. Das Geld soll zunächst von den Ländern überwiesen werden, anschließend will der Bund die ausgegebenen Mittel bis zum 31. Dezember 2023 an die Länder zurückzahlen. Beantragt werden soll die Einmalzahlung über eine digitale Plattform, die Bund und Länder aber noch erarbeiten müssen. Wann genau die Pauschale ausgezahlt wird, ist deshalb noch nicht klar.

