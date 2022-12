Bundesrat beschließt Bündel von Steuerrechtsänderungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat das Jahressteuergesetz 2022 beschlossen, mit dem ein Bündel von Steuerrechtsänderungen auf den Weg gebracht wird. Die Länderkammer stimmte dem Gesetz, das der Bundestag vor zwei Wochen gebilligt hatte, bei ihrer Plenarsitzung in Berlin zu. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Schaffung eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistungen unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer, die Entfristung der Homeoffice-Pauschale, steuerliche Erleichterungen für Photovoltaikanlagen sowie die Erhöhung von Pausch- und Freibeträgen.

Durch die Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer soll die Auszahlung bestimmter zukünftiger Leistungen des Bundes wie zum Beispiel Nothilfen oder Klimagelder erleichtert werden. Die Homeoffice-Pauschale in Höhe von nun 6 Euro pro Tag wird dauerhaft entfristet und kann für bis zu 210 Tage im Jahr in Anspruch genommen werden. Der maximale Abzugsbetrag wird so von 600 Euro auf 1.260 Euro pro Jahr angehoben. Außerdem muss kein abgeschlossenes Arbeitszimmer mehr vorgehalten werden, wenn dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Zudem werden rückwirkend zum Jahresanfang steuerliche und bürokratische Hürden bei der Installation und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen abgebaut. Eingeführt wird demnach eine Ertragsteuerbefreiung für Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen bis zu einer Bruttonennleistung von 30 kW auf Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien respektive 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Für Lieferung, Einfuhr und Installation von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern gilt ein Nullsteuersatz.

Sonder-AfA für neue Mietwohnungen

Weitere Maßnahmen des Jahressteuergesetzes sind unter anderem eine Anhebung des linearen AfA-Satzes für die Abschreibung von Wohngebäuden auf 3 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und damit eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums von bisher 50 auf 33 Jahre. Zeitlich befristetet gilt zudem eine Sonder-AfA, mit der innerhalb von vier Jahren 5 Prozent der Herstellungskosten für neu geschaffene Mietwohnungen mit dem Gebäudestandard Effizienzhaus 40 steuerlich abgesetzt werden können.

Der Sparer-Pauschbetrag wird ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von 801 Euro auf 1.000 Euro für Alleinstehende und von 1.602 Euro auf 2.000 Euro für Ehegatten oder Lebenspartner erhöht. Der Arbeitnehmerpauschbetrag steigt von 1.200 Euro auf 1.230 Euro. Der Ausbildungsfreibetrag für volljährige Kinder erhöht sich von 924 Euro auf 1.200 Euro pro Kalenderjahr. Außerdem wird der vollständige Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen auf das Jahr 2023 vorgezogen.

Umgesetzt wird zudem die EU-Verordnung zur Einführung eines Energiekrisenbeitrags. Demnach werden in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 entstandene Gewinne von Unternehmen der Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriewirtschaft mit 33 Prozent besteuert, die im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2021 den Durchschnittsgewinn um 20 Prozent übersteigen. Die zusätzlichen Steuereinnahmen sollen zwischen 1 und 3 Milliarden Euro liegen und zur Finanzierung der Strompreisbremse beitragen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 05:51 ET (10:51 GMT)