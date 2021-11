Bundesrat beschließt einstimmig Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Billigung des Bundestages am Vortag hat der Bundesrat einstimmig die Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll. Vorgesehen ist eine Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie im Öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in Flugzeugen. Geplant ist auch eine Testpflicht in Pflegeheimen und eine Homeoffice-Pflicht. Im Einzelfall ist die Schließung von Einrichtungen erlaubt. Besonders stark betroffene Länder sollen über die Regelungen hinausgehen, aber keine generellen Ausgangsbeschränkungen oder Veranstaltungsverbote veranlassen können.

Die Maßnahmen sind grundsätzlich bis zum 19. März 2022 befristet. Eine Fristverlängerung um drei Monate ist nur mit Beschluss des Bundestages möglich. Die Union hatte gefordert, die am 25. November auslaufende epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern. Deshalb war lange unklar, ob die Maßnahmen im Bundesrat eine Mehrheit finden, ohne die ein Vermittlungsverfahren gedroht hätte. Nach den Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit dem Bund hatten aber mehrere Unions-geführte Länder bereits ihre Zustimmung angekündigt. Darin war eine Überprüfung der Maßnahmen für eine erneute Sitzung am 9. Dezember in Aussicht gestellt worden.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) übte in der Länderkammer harsche Kritik am Stil der Verhandlungen unter dem vermutlich neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die neue Mehrheit habe sich "breitbeinig" hingestellt und erklärt, man habe beschlossen. "Das ist ein Umgang, den kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen auch für die Zukunft", sagte er. Der Bundesrat sei nicht das "Abnickorgan" der jeweiligen Mehrheit des Bundestages. "Ich bedaure zutiefst diesen neuen Stil und ich halte ihn für schädlich für unser Land." Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), mahnte zu "Respekt" vor dem Bundesrat. Wer mit "Basta-Politik" Dinge durchsetzen wolle, werde "scheitern und der Demokratie Schaden zufügen", warnte er.

Schutzvorkehrungen je nach Lage

Das von SPD, Grünen und FDP erarbeitete Gesetz sieht konkret die Einfügung eines bundeseinheitlich anwendbaren Katalogs möglicher Schutzvorkehrungen in Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes vor. Damit soll es möglich sein, je nach Lage erforderliche Schutzvorkehrungen zu treffen. Ferner würden gesetzliche oder untergesetzliche Regelungen zum Infektionsschutz im regulären parlamentarischen Verfahren jederzeit kurzfristig ermöglicht. Die Vorkehrungen könnten je nach regionaler Lage differenziert angewendet werden.

Auch sollen die Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld auf das Jahr 2022 ausgedehnt werden. Geplant sind zudem die Verlängerung des vereinfachten Zugangs zu den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie eine erleichterte Vermögensprüfung im Kinderzuschlag. Auch "bewährte Vorgaben" zum betrieblichen Infektionsschutz sollen beibehalten und Sonderregelungen in der Pflege verlängert werden sowie Krankenhäuser einen Versorgungsaufschlag erhalten. Außerdem werden Fälschungen von Impfausweisen unter Strafe gestellt.

Nach Kritik aus der Politik und von Experten hatte der Bundestags-Hauptausschuss den Katalog der Schutzvorkehrungen noch ergänzt und deutlich ausgeweitet. Bei einer konkreten epidemischen Gefahr können die Länder danach mit Beschluss der Landtage auch künftig Personenbeschränkungen für Betriebe, Einrichtungen oder Veranstaltungen erlassen. Auch dürfen die Länder in solchen Fällen Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum anordnen. Die Anordnung von Ausgangsbeschränkungen oder das generelle Verbot für Veranstaltungen oder Versammlungen soll aber ausgeschlossen sein. Solche sollen nur noch nach alter Gesetzeslage bis Mitte Dezember möglich sein.

