Bundesrat beschließt neue Regeln für Taxis, Mobilitätsdienste und ÖPNV

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat dem Bundestagsbeschluss zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts zugestimmt, das neue Regeln für Taxis, Mobilitätsdienste und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorsieht. Das Gesetz enthält einen neuen Rechtsrahmen für digitale Mobilitätsangebote, aber auch Änderungen für traditionelle Verkehrsformen wie Taxen und den ÖPNV - und soll so nach Angaben der Länderkammer die dynamische Veränderung des Mobilitätsmarktes aufgreifen.

Künftig gibt es demnach innerhalb des ÖPNV den sogenannten Linienbedarfsverkehr, mit dem lokale Verkehrsunternehmen flexibler auf Stoßzeiten oder Besonderheiten im ländlichen Raum reagieren können. Außerhalb des ÖPNV ermögliche eine neue Kategorie des so genannten gebündelten Bedarfsverkehrs die Genehmigungsfähigkeit neuer Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen wie etwa Ride Pooling und Sammeltaxis.

Digitalbasierte Angebote für solchen gebündelten Bedarfsverkehr zum Beispiel mit Fahraufträgen verschiedener Gäste entlang ähnlicher Wegstrecken unterliegen nach den neuen Regeln nicht der Betriebs- und Beförderungspflicht und sind grundsätzlich auch nicht zur Rückkehr zum Betriebssitz verpflichtet. Sie sollen aber ausschließlich den Bestellmarkt bedienen, während die spontane Kundenaufnahme Taxis vorbehalten bleiben soll. Die Kommunen können die von den neuen Angeboten zu erfüllenden Standards selbst festlegen.

Das Gesetz regelt zudem die behördlichen Genehmigungen für digitale Plattformanbieter von Mietwagen wie Uber und Moia. Es hält dabei an der Rückkehrpflicht zum Betriebssitz für auftragslose Mietwagen fest - die Kommunen könnten künftig aber statt nur eines Betriebssitzes mehrere geeignete Abstellorte für Mietwagen zulassen. Abgeschafft wird die Ortskundeprüfung für Taxifahrer. Sie haben künftig nur noch die Pflicht, ein dem Stand der Technik entsprechendes Navigationsgerät vorzuhalten.

Nach Unterzeichnung und Verkündung soll das Gesetz laut Bundesrat nach einer Übergangsfrist von einigen Monaten in Kraft treten. In einer begleitenden Entschließung wiesen die Länder aber auf weiteren Änderungsbedarf hin. Unter anderem mahnten sie Ausnahmen von der gesetzlichen Genehmigungspflicht für ehrenamtliche und soziale Fahrdienste an.

March 26, 2021 06:09 ET (10:09 GMT)