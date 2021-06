Bundesrat billigt Reform der Tabaksteuer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat eine vom Bundestag Anfang Juni verabschiedete Reform der Tabaksteuer gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenartagung in Berlin darauf, zu dem Beschluss des Bundestages den Vermittlungsausschuss anzurufen. Vorgesehen ist laut Bundesrat eine höhere Besteuerung für E-Zigaretten und Tabakerhitzer, aber auch für herkömmliche Zigaretten, Zigarren und Zigarillos. Nikotinhaltige sowie nikotinfreie Substanzen zur Verwendung in E-Zigaretten wie zum Beispiel Liquids werden künftig der Tabaksteuer unterworfen - bisher gilt für sie die Umsatzsteuer.

Die Besteuerungsgrundlage wird von Milligramm Nikotin auf Milliliter der Substanz umgestellt. Für erhitzten Tabak und für Wasserpfeifentabak führt der Bundestagsbeschluss den Angaben zufolge eine neue zusätzliche Steuer ein. Denn diese seien wie Tabakprodukte zu behandeln und sprächen als Einstiegsprodukt häufig junge Menschen an.

Die Steuer für Zigaretten steigt über einen Zeitraum von fünf Jahren stufenweise auf 12,28 Cent je Stück. Für Feinschnitt erhöht sie sich stufenweise auf 61,58 Euro pro Kilogramm. Die bestehende Mindeststeuer für Zigarren und Zigarillos steigt in zwei Schritten um jeweils 0,9 Cent je Stück. Das Gesetz tritt überwiegend am 1. Januar 2022 in Kraft.

