Bundesrat billigt Reform des Patentrechts

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat eine Reform des Patentrechts gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenartagung in Berlin darauf, zu dem Beschluss des Bundestages den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ziel der Novelle ist es unter anderem, einen Missbrauch des Patentrechts durch sogenannte "Patent-Trolle" zu beenden. Kernelement des zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetzes ist laut SPD-Fraktion, dass künftig die Verhältnismäßigkeit geprüft wird, wenn ein Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden soll. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes werde hierdurch gesetzlich verankert.

Mit der Patentrechtsreform könnten die Gerichte nun die wirtschaftlichen Auswirkungen weitreichender Produktionsstopps in ihrer Abwägung berücksichtigen, hatte der Verband der Automobilindustrie (VDA) nach dem Beschluss des Bundestages betont. Patent-Trolle sichern sich laut SPD-Fraktion keine Patente, um Innovationen zu fördern, sondern "um sie in zweckentfremdender Weise allein als Drohpotenzial zu nutzen". Aus Sorge vor einem Produktionsstopp, der mit einem Unterlassungsanspruch erwirkt werden könnte, zahlten die Unternehmen häufig horrende Summen an die Patent-Trolle.

