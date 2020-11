Bundesrat billigt schnelleren Ausbau der Offshore-Windkraft

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat grünes Licht für den schnelleren Ausbau von Offshore-Windparks gegeben. Eine entsprechende Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes sieht vor, das Ausbauziel von derzeit 15 auf 20 Gigawatt im Jahr 2030 zu erhöhen. Danach soll die Kapazität noch weiter steigen.

Dazu sollen die langjährigen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. So ist das Bundesverwaltungsgericht künftig erstinstanzlich für Klagen gegen die Planfeststellung von Offshore-Anbindungsleitungen zuständig.

Mit dem Beschluss ist auch der Streit um die Ausschreibungsverfahren beigelegt. In einer früheren Fassung sah der Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch vor, Betreiber von Meereswindparks bei möglichen Null-Cent-Angeboten - bei denen also die Projektierer keine staatliche Förderung mehr beantragen - an den Kosten der Netzanbindung zu beteiligen. Der Passus wurde nach Protest aus der Industrie im parlamentarischen Verfahren geändert, nun soll in solchen Fällen das Los entscheiden.

Zugleich aber soll grundsätzlich verhindert werden, dass künftig nur noch Null-Cent-Gebote abgegeben werden. Dazu soll der Höchstwert bei der Ausschreibung künftig auf Grundlage ökonomischer Berechnungen anhand der Technologiekosten sowie unter Berücksichtigung der kostenrelevanten Eigenschaften der auszuschreibenden Flächen festgelegt werden. Null-Cent-Gebote könnten damit künftig wettbewerblich differenziert werden, heißt es vom Bundesrat.

