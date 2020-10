Bundesrat billigt Zukunftsprogramm für Krankenhäuser

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat dem vom Bund geplanten Förder- und Investitionsprogramm für Kliniken in der Corona-Pandemie zugestimmt. Die Länderkammer billigte das vom Bundestag am 18. September verabschiedete Zukunftsprogramm für Krankenhäuser, teilte die Pressestelle des Bundesrats mit. Ziel des Gesetzes ist es, die Kliniken zu unterstützen - unter anderem durch 3 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für eine modernere und bessere investive Ausstattung.

Ein neuer Krankenhauszukunftsfonds soll Investitionen ermöglichen, zum Beispiel in moderne Notfallkapazitäten und in bessere digitale Infrastrukturen der Krankenhäuser. Gefördert werden sollen laut den Angaben Maßnahmen zur Digitalisierung der Ablauforganisation und Kommunikation, der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin. Auch Investitionen in die IT- und Cybersicherheit der Krankenhäuser und die regionalen Versorgungsstrukturen können demnach Unterstützung erhalten.

Krankenhäuser, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet sind, können ihren Beschäftigten nach dem Beschluss eine Prämie bis zu 1.000 Euro als Anerkennung für deren Leistungen bei der Bewältigung der Krise zahlen. Dafür stehen insgesamt 100 Millionen Euro bereit. Ebenfalls in Folge der Corona-Belastungen dehnt das Gesetz den Leistungszeitraum für das Kinderkrankengeld aus. Beschäftigte, die ihr erkranktes Kind zu Hause betreuen müssen und daher nicht arbeiten können, haben im Jahr 2020 nun Anspruch auf 15 Arbeitstage, Alleinerziehende auf 30 Arbeitstage.

