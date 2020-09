Bundesrat macht Weg für Corona-Hilfen für Kommunen frei

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands Kommunen und Städte erhalten Finanzhilfen vom Bund wegen der coronabedingten Ausnahmeausfälle. Nachdem der Bundestag am Vorabend mit breiter Mehrheit einer Änderung des Grundgesetzes zugestimmt hatte, damit der Bund den Gemeinden finanziell unter die Arme greifen kann, stimmte der Bundesrat einstimmig dafür. Auch einstimmig von der Länderkammer beschlossen wurde ein die Grundgesetzänderung begleitender Gesetzentwurf zur finanziellen Entlastung der Kommunen, der die entsprechenden Regelungen enthält.

Mit der Einfügung eines neuen Grundgesetzartikels soll ermöglicht werden, dass den Kommunen und Städten in diesem Jahr einmalig die erwarteten Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden können. Daran sollen sich Bund und Länder beteiligen. Für den Bund geht es nach früheren Angaben um Mehrausgaben von rund 6,1 Milliarden Euro. Der entsprechende Artikel soll am 31. Dezember 2020 wieder außer Kraft treten. Zur weiteren finanziellen Entlastung der Kommunen wird zudem künftig die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose auf bis zu 74 Prozent angehoben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte im Bundesrat unmittelbar vor der Abstimmung für die Pläne geworben. "Die heutigen Entscheidungen gehören zu denen, die dazu beitragen werden, dass Deutschland diese Krise meistern kann", sagte er. Den im Konjunkturprogramm der Regierung angekündigten Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle nannte der Finanzminister "eine richtige und kluge Entscheidung". Weil der Bund dies laut Finanzverfassung aber nicht dürfe, werde "einmal und für diesen Zweck" das Grundgesetz geändert. Der SPD-Politiker betonte, die Änderung bei der Übernahme der Kosten der Unterkunft sei auf Dauer angelegt. "Diese strukturelle Entlastung gibt es auch noch in zehn Jahren", sagte Scholz. "Das schafft Planungssicherheit."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 04:19 ET (08:19 GMT)