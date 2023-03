Bundesrat sistiert Boni-Auszahlung für Kader der Credit Suisse

BERN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Bund sistiert die Boni-Auszahlung an Kader der Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)). Dies betrifft bereits zugesicherte, aber aufgeschobene Vergütungen für die Geschäftsjahre bis 2022, zum Beispiel in Form von Aktienansprüchen. Das teilte der Bundesrat am Dienstag mit./AWP/jha

